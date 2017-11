O emagrecimento do plantel pode levar à saída de dois extremos. A continuidade nas provas da UEFA terá grande peso na decisão da SAD em ceder ou um ou dois elementos dos flancos.Além de Rafa, também Zivkovic entra nestas contas, lutando pela permanência no plantel. O sérvio, de 21 anos, atuou em oito jogos e também viu o seu espaço reduzir-se. A Europa poderá ‘segurá-lo’.Para já, no regresso à seleção principal da Sérvia, mais de um ano depois, o extremo fez a assistência para o segundo golo da vitória (2-0), marcado por Mitrovic, aos 69’, frente à China, em jogo de preparação. Zivkovic entrara aos 60’. O selecionador interino, Mladen Krstajic, já disse que Zivkovic "está muito perto de se impor como titular", não só em jogos de preparação, como no Mundial do próximo ano.