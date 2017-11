Depois dos triunfos nas competições europeias no fim de semana, Benfica, Sporting, Oliveirense, FC Porto e OC Barcelos acertam hoje o calendário internamente, cumprindo os jogos em falta na 3ª jornada do campeonato. E um dos destaques vai para a receção do Benfica ao Turquel.

"Trata-se de uma equipa muito competente, que joga bem e que certamente vai querer vir à Luz tentar roubar pontos ao Benfica", contou Diogo Rafael ao site dos encarnados.

