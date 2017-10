A Elite Soccer Entertainment, empresa responsável pela organização da Eusébio Cup, não vai pagar quaisquer indemnizações a Benfica ou Glasgow Rangers pelo cancelamento da prova.

Durante o dia de ontem, o ‘Scottish Sun’ avançou com a notícia de que o clube escocês iria pedir uma indemnização de 200 mil libras (cerca de 230 mil euros) pelo cancelamento do jogo, informação que não se confirma. Aliás, a Elite Soccer Entertainmet até se encontra a negociar o próximo estágio do Glasgow Rangers e qualquer acerto será feito no fecho das negociações.

