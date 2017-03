Continuar a ler

O filme sobre Eusébio que promete emocionar os adeptos O documentário conta com a narração do próprio Eusébio da Silva Ferreira, que, ao longo de mais de uma hora e meia, abre o livro sobre alguns episódios que marcaram a história do Benfica e da equipa das Quinas. Do momento em que soube que tinha sido eleito o melhor jogador da Europa até à vontade de conhecer o ídolo Di Stéfano, passando pelo telefonema de Salazar (que o proibiu de sair para a Juventus), nada fica por dizer numa longa metragem que conta ainda com as palavras de Simões, José Augusto, Shéu, Rui Costa, Luís Figo Hilário da Conceição, Bobby Charlton e até Cristiano Ronaldo, para quem o King foi um exemplo.



O testemunho de Manuel Rodrigues, antigo jogador do Belenenses, também não fica por contar. Num jogo entre águias e azuis do Restelo, Eusébio, cansado da dureza do adversário, 'disparou' propositadamente contra ele num livre direto. Manuel Rodrigues levou com a bola na cabeça, perdeu os sentidos e foi parar ao hospital, deixando Eusébio transtornado no resto do encontro.

Eusébio da Silva Ferreira começou por ser o 'Magagaga', "o gajo que trepa", segundo Hilário da Conceição. Até ao topo do Mundo (e do mundo do futebol), o caminho fez-se com golos, muitos golos, e algumas lesões. Mas o nome de Eusébio tornar-se-ia mesmo numa lenda, cuja origem é trazida aos cinemas, a partir do próximo dia 23, pelas mãos do realizador Filipe Ascensão.'Eusébio, história de uma lenda' oferece uma imagem clara da carreira de Eusébio, desde os tempos em que jogava futebol nas ruas da Mafalala, em Lourenço Marques, até à consagração com o título europeu pelo Benfica e com o 3.º lugar no Mundial de 1966 pela Seleção Nacional.

Autor: Pedro Ponte