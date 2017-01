Continuar a ler

"Não posso deixar de estar reconhecido a estes dois gigantes do futebol português e àquilo que fizeram para a afirmação da Seleção Nacional e do país lá fora. Hoje, as gerações mais novas não terão tanto a noção do que representou o Benfica dos anos 60, e do que significou a Seleção do Mundial de 1966", afirmou o líder do Parlamento.



Luís Nazaré, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica, salientou também que "Eusébio e Coluna ficarão para sempre na história" e que continuam a ser "referências do futebol mundial". "O Benfica orgulha-se de honrar a memória de quem o engrandeceu", acrescentou o dirigente do clube da Luz.



Já o antigo jogador António Simões, companheiro de equipa dos dois jogadores falecidos em 2014, assumiu o "privilégio" de estar presente na homenagem e fez um exercício mental sobre o que seriam Eusébio e Coluna na política.



António Simões compara Coluna e Eusébio a Ramalho Eanes e Marcelo Rebelo de Sousa

A Associação de Benfiquistas no Parlamento (ABP) promoveu esta quinta-feira uma homenagem a Eusébio e Coluna, na qual foi enaltecida a importância dos dois históricos futebolistas do Benfica e da Seleção portuguesa, ambos falecidos em 2014.Numa cerimónia que contou com a presença do treinador do Benfica, Rui Vitória, e do capitão dos 'encarnados', Luisão, bem como de familiares dos dois antigos jogadores, Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, fez questão de salientar o significado destes "dois gigantes" na história portuguesa.

