Rui Vitória é um dos nomes que constam na lista do Everton para liderar o comando técnico do emblema inglês.sabe que existiram contactos com o clube da Premier League, através de um intermediário, tendo os britânicos procurado aferir a viabilidade da contratação do treinador já na reabertura do mercado, em janeiro. O treinador de 47 anos é, de facto, um dos nomes equacionados, mas isto depois de terem sido rejeitadas as duas primeiras escolhas para suceder a Ronald Koeman: Marco Silva, o português que lidera os destinos do Watford, assim como o ex-técnico do Borussia Dortmund, Thomas Tuchel.Com contrato na Luz até 2020, Vitória não pondera sair a meio da época, nem Luís Filipe Vieira aponta a tal cenário. Para além disso, a imprensa britânica também deu ontem conta de que Sam Allardyce seria agora o nome mais próximo de vir a assumir as rédeas do Everton.