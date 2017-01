Continuar a ler

Recorde-se que Paulo Rodrigues e Guedes (agora representado por Jorge Mendes) romperam a ligação antes de o jogador completar 18 anos.



"Hoje seria eu o agente do jogador que foi vendido por 30 Milhões e existia um NOVO GRANDE AGENTE. Não me deixaram, não quiseram que assim fosse e nesse momento apercebi-me do meu real valor e porque não me deixaram ser o agente do meu JOGADOR", explicou o agente, que disse ainda ter sido "o primeiro a falar ao PSG" sobre o valor de Guedes.



Por fim, Paulo Rodrigues garantiu que não vai desistir dos seus direitos na transferência do jogador: "O SL BENFICA vai receber 30.000.000€ e eu tenho direito a 10% serão 3.000.000€ e 1.8 Milhões de ter renovado o actual contracto de 60 Milhões".



Paulo Rodrigues, ex-representante de Gonçalo Guedes, reagiu à saída do jogador do Benfica para o PSG lembrando que teve um papel fundamental no percurso do avançado."Lutei, recuperei e salvei um ativo do Sport Lisboa e Benfica que ninguém sabia que estava prestes a desistir de jogar futebol", referiu o empresário numa longa publicação no Facebook.

Autor: Luís Miroto Simões