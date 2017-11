Foi um prazer enorme para mim partilhar 3 anos e meio de muitas vitórias a teu lado ! És um verdadeiro exemplo como pessoa, como parceiro e acima de tudo como profissional! Desejo te as maiores felicidades do mundo, sei que vais continuar a conquistar vitórias como conquistaste na tua carreira como jogador! Um abraço meu irmão , vais deixar muitas saudades!

A post shared by pizzi21 (@pizzi21) on Nov 28, 2017 at 9:36am PST