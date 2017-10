Para vir a Portugal oficializar a sua ligação ao Benfica, Vlachodimos teve de ultrapassar uma série de obstáculos. Primeiro recebeu a autorização do Panathinaikos, um ‘sim’ que só surgiu quando os dois clubes chegaram a acordo em relação ao valor da transferência. Em seguida ainda precisou de uma permissão do exército grego pois, neste momento, encontra-se a cumprir o serviço militar obrigatório na Grécia.Esta dificuldade também acabou por ser vencida, e o internacional sub-21 alemão recebeu a licença para se ausentar do território por um curto período. Resta assinalar que o jogador tem reagido de forma positiva ao serviço militar, e até tem partilhado alguma fotografias no Instagram.