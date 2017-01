Rui Vitória falou no ‘flash-interview’, após o jogo com o Moreirense, da meia-final da Taça CTT, mesmo depois de ter sido expulso pelo árbitro Tiago Martins. Mas este é um facto considerado normal, tanto pelo Benfica como pela Liga, já que o relatório dos juiz da partida tem de ser validado pelos delegados dos dois clubes.

Mas vamos por partes. O jogo acabou e Rui Vitória, já expulso, dirigiu-se à zona de entrevistas rápidas, acompanhado pelos dois delegados da Liga, Paulo Renato e Helena Relvas. Ambos os responsáveis estiveram com o treinador desde o balneário até ao local onde foi realizada a ‘flash-interview’.

Continuar a ler

Este facto só estaria a infringir os regulamentos se Rui Vitória já estivesse oficialmente expulso. Ou seja, Lourenço Pereira Coelho, delegado ao jogo pelo Benfica, e Marco Couto, o delegado do Moreirense, teriam de ter validado o relatório do árbitro junto do mesmo. E, ao que parece, segundo nos foi possível apurar, isso não tinha ainda acontecido, tendo até demorado algum tempo até acontecer, como é habitual.

Fonte do Benfica confirma, aliás, que Lourenço Pereira Coelho ainda não sabia de forma oficial da expulsão de Rui Vitória. Nem o responsável benfiquista nem os delegados da Liga que, por isso, cumpriram o trajeto pré-estabelecido com o treinador.

Note-se que isto vem na sequência de uma participação, da qual Record deu conta na edição de ontem, que estará a ser preparada para dar entrada nos serviços da Liga. Nesse ofício é alegado que Rui Vitória não podia ter participado no ‘flash’ já depois de ter sido expulso, por se tratar de um ato oficial.

Note-se que hoje, e em virtude do castigo de 15 dias, não vai ter lugar a conferência de imprensa de Rui Vitória, na habitual antevisão ao encontro com os sadinos.

Certo no Bonfim mas na bancada

Rui Vitória vai estar no Bonfim, amanhã à noite, mas terá Arnaldo Teixeira no banco a comandar as operações. O treinador vai estar na bancada, a seguir todas as incidências do jogo. Este é um programa que vai repetir-se diante de Nacional e Arouca, ambos na Luz. Rui Vitória foi expulso depois de se ter dirigido ao árbitro e o castigo de 15 dias causou desagrado junto da SAD encarnada, que pondera a possibilidade de recorrer para o Conselho de Justiça por alegadamente o técnico ‘só’ ter dito a Tiago Martins para ver na televisão o que tinha feito. A propósito deste assunto, o Benfica negou ontem que o técnico tenha dito ao árbitro "depois venham queixar-se", como foi escrito no ‘Correio da Manhã’.