Mais de metade Benfica e Belenenses disputaram o 243.º dérbi oficial, contando todas as provas, e a vantagem dos encarnados é enorme. As águias venceram mais de metade: 139 vezes, contra 58 dos azuis e 46 empates.

Lar doce lar Para o Benfica receber o vizinho do Restelo é, na maior parte das vezes, sinónimo de festa. Em 119 jogos, e ainda em relação a todas as competições, os encarnados venceram 83, empataram 21 e perderam apenas 14.

Estreia André Almeida marcou o seu primeiro golo pelo Benfica na Liga NOS. O polivalente jogador já festejara com a camisola das águias mas apenas na Taça de Portugal (esta época ao Leixões) e na equipa B. Em termos de Liga, André Almeida já tinha marcado pela União de Leiria e pelo Belenenses.

Em branco O Belenenses nunca venceu no novo Estádio da Luz. O último triunfo azul em casa do Benfica aconteceu na época 2000/01, por 3-2, ainda no antigo recinto dos encarnados.

Fim de ciclo Acabou o melhor ciclo do Belenenses nesta Liga NOS. Os azuis estiveram sem perder durante seis jornadas (3 vitórias e 3 empates).