Intocável Este foi o 11.º duelo entre Benfica e Feirense, com as águias a somarem a 10.ª vitória. A única vez que os fogaceiros travaram o ímpeto encarnado foi em 1990, então com um empate (1-1) em Santa Maria da Feira.

Sempre a abrir As águias somaram a sétima vitória consecutiva em todas as provas, construindo aquela que já é a segunda melhor série esta época. Melhor só entre 11 de dezembro e 10 de janeiro, com oito triunfos seguidos.

Continuar a ler