Melhor série Com a vitória de ontem, o Benfica assinala a sua melhor série de vitórias consecutivas nesta época: 7 (V. Guimarães, Vizela, P. Ferreira, Rio Ave, Estoril, Real e Sporting). A anterior ronda seguida de maior sucesso ficara marcada entre Feirense (Liga) e D. Kiev (Champions), com 1.º de Dezembro, D. Kiev, Belenenses e P. Ferreira pelo meio.

Estreias Jonas estreou-se a marcar no terreno do V. Guimarães. O brasileiro fez ontem o seu quinto jogo contra os vimaranenses, a quem até marcou à primeira, mas no Estádio da Luz. Depois disso, ficou sempre em branco. Ao terceiro confronto, Mitroglou fez o seu primeiro tento a nível absoluto contra os agora pupilos de Pedro Martins.

