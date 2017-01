Faleceu este domingo Francisco Palmeiro, glória do Benfica. O antigo futebolista desapareceu aos 84 anos. O funeral realiza-se esta segunda-feira, às 15 horas, e o corpo estará em câmara ardente na Igreja Nova da Costa da Caparica.De acordo com nota publicada no site oficial dos encarnados, o presidente Luís Filipe Vieira apresentou pessoalmente as condolências à família e fez questão de prestar homenagem ao futebolista que representou o Benfica durante oito temporadas.Em sinal de luto, a bandeira do Benfica ficará três dias a meia haste.