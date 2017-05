A comemoração da conquista do título teve a presença de inúmeros convidados, com destaque para antigos dirigentes e jogadores. Entre eles, realçam-se os ex- presidentes Manuel Damásio e Manuel Vilarinho. A título de curiosidade, refira-se que o líder das águias foi o primeiro a chegar, seguindo-se depois Rui Vitória. Os jogadores encerraram a lista de convidados com Ederson e Carrillo a abrir as hostes, sendo Filipe Augusto o último.Além dos atuais jogadores, foram várias as antigas figuras que ajudaram a construir a história do clube que marcaram presença no evento, que juntou cerca de 500 pessoas. Desde glórias eternas como Simões, Toni, Carlos Manuel ou Humberto Coelho, aos mais recentes como Rúben Amorim, que recentemente colocou ponto final na carreira. Além de Dimas, Vítor Paneira, Paulo Madeira ou Ricardo Rocha, outra das figuras que chamou a atenção foi Mantorras.