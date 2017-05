Continuar a ler

Recorde-se que já esta segunda-feira o episódio protagonizado pelo lateral foi relembrado na receção na Câmara Municipal de Lisboa, com Fernando Medina a entregar ao internacional português uma vespa em miniatura

A famosa vespa conduzida por Eliseu durante os festejos da conquista do tetracampeonato no sábado vai ficar imortalizada. O motociclo foi colocado no Museu Cosme Damião e faz parte do espólio dedicado ao feito dos encarnados.De resto, a vespa já está no museu do Benfica, ao lado do espaço destinado ao troféu da Liga NOS 2016/17. A famosa mota pode ser visitada a partir de terça-feira.

Autor: Luís Miroto Simões