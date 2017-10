O Benfica tem mandado na fase regular do Campeonato e até já venceu um dos candidatos, o FC Porto, mas hoje (19h30) tem uma prova de fogo na Luz, recebendo o campeão Sporting em dérbi que decidirá a liderança da classificação após sete jornadas, sendo que os leões têm um jogo a mais.Carlos Resende, treinador das águias, ‘livrou-se’ das competições europeias, após eliminação da Taça EHF, pelo que agora tudo fica concentrado nas provas intramuros: "Já fizemos o nosso luto desportivo e a partir de agora vamos trabalhar, com toda a responsabilidade, para vencer o dérbi e proporcionar um excelente espetáculo. Os campeões pouco demoram a levantar-se. A equipa está motivada e de cabeça erguida", considerou o técnico em declarações à BTV.Hugo Canela, treinador do Sporting, também está confiante, agora que o seu plantel tem mais jogadores recuperados: "O dérbi é um jogo diferente, no capítulo da motivação não iremos ter problemas. Vai ser uma boa luta, queremos sair vitoriosos. Estamos a tentar corrigir os erros do último jogo [derrota na Champions com o Montpellier], para ver se conseguimos ser mais assertivos no ataque. Ao jogar em casa do nosso rival vamos ter de entrar muito focados e concentrados para conseguir sair da Luz com uma vitória.

Autor: Alexandre Reis