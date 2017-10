Wuilker Fariñez, jovem guarda-redes venezuelano do Caracas FC, de 19 anos, assinou contrato com o Millonarios, da Colômbia, mas vai continuar no radar do Benfica, estando em aberto a possibilidade de reforçar os encarnados no verão de 2019.

Fariñez, que esteve a representar a Colômbia no Mundial sub-20, vai deixar o Caracas FC no próximo mês de janeiro mas, ao abrigo do protocolo entre Benfica e Millonarios – dá às águias direito de preferência sobre todos os jogadores da formação da equipa colombiana –, o jovem guardião continuará a ser alvo de observações por parte do departamento de ‘scouting’ do clube da Luz. Se convencer, tem praticamente garantido um lugar na equipa dentro de pouco mais de um ano e meio.

