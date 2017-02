Continuar a ler

Paulo Farinha Alves, por seu turno, aproveitou o tema para detetar uma falha no 'scouting' do Benfica - "Falhou na análise da capacidade do Talisca e na forma como o Talisca discutia os assuntos fora do clube" e para considerar o dianteiro um verdadeiro 'Messi' na arte de desorientar a entidade patronal.



"Ele está seguro, sobretudo, daquilo que diz, porque quem está nesta posição e vai de vez em quando deixando cair algumas ideias que o Benfica preferia que não saíssem cá para fora, claramente está seguro, pois sabe que o Benfica pode reagir e terá forma de demonstrar tudo isto que refere", argumentou o representante do Sporting no programa "O Dia Seguinte", juntando mais algumas ideias.



"Na desorientação da entidade patronal, eu diria que ele é um Messi. Pode não ter as mesmas qualidades futebolísticas, mas tem mantido uma marcação cerrada àquilo que são as opções do Benfica, à política desportiva do Benfica, àquilo que é a eventual divergência entre o presidente e o treinador. Acho absolutamente notável", elogiou o antigo diretor da Sporting SAD, estabelecendo uma comparação inevitável.



"De vez em quando vai saindo, porque, se fosse um jogador do Sporting, alguém dizer coisas destas o que seria e as capas de jornais que se escreveriam. Com Talisca as coisas vão passando assim subrepticiamente, como se nada fosse", concluiu o representante leonino.



Aparentemente desconfortável com o tema, Rui Gomes da Silva optou por desvalorizar a entrevista de Talisca, não deixando, em tom irónico, de estabelecer uma analogia curiosa.



"Deve ser do Bósforo. O Aboubakar também está lá e diz que não volta mais ao FC Porto. Deve ser do estreito, do Bósforo, da ponte que liga a Ásia à Europa, a Basílica de Santa Sofia, o Grande Bazar... Há ali uma coisa qualquer", ironizou o representante encarnado, terminando com uma ideia que sintetiza o seu pensamento: "Tenho muita boleia a dar. Exceto ao Talisca."

"A ser verdade, a novidade é que o Rui Vitória não sabia sequer da sua dispensa, o que quer dizer que, afinal, as dispensas no Benfica não se fazem através do seu treinador, fazem-se...", interrompeu o antigo dirigente do dragões, alertando para o facto deste ser um aspeto difícil de provar: "O que está na moda são os sms, mas não está nada assinado e, não havendo nada assinado, as coisas já são diferentes."