O FC Porto e Benfica foram alvos de pesadas multas pelo comportamento dos respetivos adeptos. Os dragões ainda pelo jogo no Bessa, da 10.ª jornada, enquanto as águias devido a incidentes em Guimarães, no último domingo.



Os dragões terão de pagar 15.110 euros por duas infrações distintas: uma pelo arremesso perigoso de objetos, nomeadamente de uma tocha incandescente que não atingiu ninguém, e outra por comportamento incorreto do públ¡co afeto aos dragões, que fez rebentar dezenas de petardos e flash lights.

O Benfica foi condenado a pagar 13.960 euros precisamente pelos mesmos motivos, registados já no último sábado, em Guimarães. O seu adversário, o Vitória foi punido com multa total de 7.458 euros, além de um processo disciplinar pela invasão de campo registada nos primeiros minutos e que levou à interrupção da partida.

Autor: Sérgio Krithinas