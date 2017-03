Continuar a ler

Contas feitas, o FC Porto fecha a primeira fase com 78 pontos, mais 6 do que o Sporting, 13 do que o ABC e 14 do que o Benfica. Diferenças que, para a segunda fase, se encurtam para metade, já que as equipas arrancam para a ronda seguinte com 50% dos pontos. Para lá destes quatro conjuntos, seguem para o Grupo A da segunda fase o Madeira SAD e Águas Santas. No Grupo B, na luta pela permanência, estarão Avanca, Maia ISMAI, Boa Hora, Belenenses, Arsenal, Sp. Horta, Fafe e São Mamede.



Pontuação da 2.ª fase:



FC Porto, 39

Sporting, 36

ABC, 33

Benfica, 32

Madeira SAD, 29

Foi sem surpresas que esta quarta-feira terminou a primeira fase do campeonato nacional de andebol. FC Porto, Sporting e Benfica confirmaram o seu estatuto de favoritos e venceram os respetivos encontros, fechando esta ronda inicial no primeiro, segundo e quarto posto, respetivamente - pelo meio ficou o ABC.Os dragões, que conseguiram esta noite o feito inédito de somar 26 vitórias em 26 encontros disputados, bateram o Sp. Horta, fora de casa, por 38-28, com seis golos de Leandro Semedo. Já os leões sentiram mais dificuldades ante o Avanca, mas mesmo assim venceram por 29-27. Pedro Portela foi a figura, com 7 golos. Quanto aos encarnados, triunfaram por 35-20 em casa do São Mamede, com Alexandre Cavalcanti e Jernej Papez a apontarem um golo cada.

Autor: Fábio Lima