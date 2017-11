A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) pediu à Procuradoria Geral da República para investigar as suspeitas levantadas pelo Benfica em relação ao FC Porto, no programa 'Chama Imensa' da BTV. Em causa está um alegado esquema de corrupção de árbitros levado a cabo pelos azuis e brancos.O pedido foi endereçado por Fernando Gomes, que pretende que as denúncias e os alegados indícios sejam investigados a fundo pelas autoridades. Além disso, o presidente da FPF garante total colaboração por parte do organismo nas investigações, estando disposto a facultar os documentos considerados necessários.Recorde-se que esta não é a primeira vez que o líder da Federação faz um pedido desta natureza à Procuradoria Geral da República. Em junho, Gomes tomou exatamente a mesma posição depois de Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, ter divulgado e-mails do Benfica, acusando o clube da Luz de ilícitos sobre arbitragem. Pouco depois, a Polícia Judiciária esteve na FPF para consultar as classificações dos árbitros, algo que foi tornado público no início deste mês.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto