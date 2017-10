Continuar a ler

Do lado sérvio por agora há apenas uma declaração curta de Goran Bunjevcevic, dirigente da FSS, que ainda assim deixa a entender que a vontade é mesmo de avançar para esta 'aquisição'. "O Svilar tem um enorme potencial e teria um grande futuro no futebol sérvio". O cenário, refira-se, foi até levantado pelo próprio pai do jogador esta quarta-feira, em declarações ao jornal 'La Dernière Heure'. "Podemos sempre mudar de seleção nacional. Veremos quem nos contacta primeiro: se a Bélgica ou a Sérvia", atirou Ratko Svilar, que nos seus tempos de jogador foi internacional pela antiga Jugoslávia.

O guarda-redes Mile Svilar apenas se estreou enquanto jogador sénior no fim de semana passado, diante do Olhanense, mas a sua ascensão meteórica poderá provocar uma verdadeira 'guerra' entre as duas seleções pelas quais o jovem pode atuar: a belga e a sérvia.Svilar, de 18 anos, já é internacional pelas camadas jovens belgas, mas enquanto não se estrear pela seleção principal num duelo oficial tem a possibilidade de 'trocar' para a turma balcânica e, ao que parece, os sérvios parecem inclinados a tentar convencê-lo a fazer essa mudança. Segundo a RTBF, a televisão pública da Bélgica, uma delegação da Federação sérvia tem prevista para breve uma viagem a Lisboa para se reunir com o jogador e o seu pai, numa reunião onde devem colocar em cima os seus trunfos para tentar 'roubar' o benfiquista aos belgas.

Autor: Fábio Lima