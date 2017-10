Ainda não foi desta que Mile Svilar foi convocado para a seleção da Sérvia. Ainda assim, parece ser uma questão de tempo para que o benfiquista, de 18 anos, comece a integrar as listas da equipa balcânica, já que esta segunda-feira, para lá da comunicação dos eleitos para os encontros, a Federação da Sérvia (FSS) revelou estar em conversações para que o guardião passe a representar aquela seleção."Quanto ao talentoso guarda-redes Mile Svilar, do Benfica, como tem sido adiantado nos últimos dias a Federação da Sérvia está em comunicação intensiva com o jogador e o seu pai. O trabalho do ponto de vista burocrático está em andamento, por isso nos próximos dias vamos adiantar mais informações. Certo é o desejo mútuo para que Mile Svilar represente a seleção da Sérvia", pode ler-se na nota da FSS.Ora, sem Mile Svilar, Mladen Krstajic convocou os guarda-redes Vladimir Stojkovic (Partizan), Pedrag Rajkovic (Maccabi Telavive) e Aleksandar Jovanovic (Aarhus), numa lista na qual também entra o benfiquista Ljubomir Fejsa. De fora fica Andrija Zivkovic. Refira-se que esta convocatória visa os dois encontros de preparação marcados para novembro, diante da China (10) e Coreia do Sul (14).

Autor: Fábio Lima