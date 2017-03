Lesionado desde a véspera da receção ao Chaves (22ª jornada do campeonato), Fejsa tem privado a equipa do seu contributo face a uma entorse no tornozelo esquerdo, mas prepara-se agora para voltar à competição no próximo clássico com o FC Porto, agendado para 1 de abril.O internacional sérvio até estava convocado para os compromissos da sua seleção nesta paragem, mas acabou por ser dispensado, ganhando assim precioso tempo de recuperação no Caixa Futebol Campus. E com o regresso do camisola 5, quem tem o lugar em risco é Samaris.