Fejsa tem contas para acertar com o Borussia Dortmund, clube que defrontara, em 2011/12, na primeira época ao serviço do Olympiacos. Para já, tem uma vantagem, mínima, graças ao golo de Mitroglou na primeira mão dos oitavos-de-final, encontro em que o médio participou a tempo inteiro. Mas falta o segundo duelo, agendado para a próxima quarta-feira, no Signal Iduna Park, palco que o médio sérvio conhece.A 1 de novembro de 2011, o Olympiacos foi derrotado, por 0-1, golo de Kevin Grosskreutz, marcado aos 7 minutos. Fejsa foi titular, mas o técnico Ernesto Valverde haveria de substituí-lo, aos 59 minutos. As duas equipas acabariam por não se qualificar para os ‘oitavos’ da Champions. O futebolista sérvio espera, agora, que esta história tenha um final feliz.