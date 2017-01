Fejsa está de volta aos convocados de Rui Vitória e, em circunstâncias normais, será ele o médio mais defensivo da equipa, no embate de hoje no Estádio do Bonfim. O sérvio fez uma contusão na coxa direita a 7 de janeiro, diante do V. Guimarães, e só agora volta a entrar nos jogadores disponíveis, apesar de já se treinar com os companheiros há alguns dias.

O camisola 5 das águias já estava clinicamente apto para o encontro com o Moreirense, da meia-final da Taça CTT, da passada quinta-feira, mas Rui Vitória não quis arriscar por sentir que o médio não estava ainda na sua melhor condição física.

Na ausência de Fejsa tem sido Samaris o escolhido para atuar nesta posição do meio-campo, mas, agora, é possível que o internacional grego volte ao banco de suplentes. Rui Vitória não tem abdicado do sérvio sempre que este está disponível e deverá manter esta lógica de aposta no encontro desta noite. Fejsa tem 23 jogos realizados esta temporada, dos quais 15 no campeonato. Tem um único golo marcado e foi na Liga dos Campeões, diante do Besiktas, no empate registado (3-3) em Istambul. Já Samaris contabiliza 19 encontros, dos quais nove são na Liga e ainda não tem golos marcados.

Autores: Valter Marques e Vanda Cipriano