Uma contusão na coxa direita obrigou a que Rui Vitória acabasse por perder Fejsa, quando estavam decorridos apenas 17 minutos de jogo. O médio será agora reavaliado para aferir a gravidade da lesão e se este problema físico o irá obrigar a falhar os próximos compromissos da equipa. Sendo expectável que, pelo menos, fique de fora do encontro da Taça CTT, também frente ao V. Guimarães, já na próxima terça-feira.

Fejsa tem sido um jogador determinante na campanha positiva da equipa e, por isso, Rui Vitória espera poder voltar a contar com o jogador o mais depressa possível. Contudo, ninguém quer apressar o regresso do internacional sérvio, até que este esteja completamente recuperado, pois o histórico clínico do médio que ao longo das últimas temporadas tem sido vítima de longas paragens por lesão, obriga a cuidados redobrados.

Sinal ao banco

O cronómetro ainda só marcava 13 minutos de jogo, quando Rui Vitória lançou para aquecimento Samaris e André Horta, percebendo-se que Fejsa não ficou nas melhores condições físicas depois da disputa de um lance com Hernâni, no qual foi obrigado a esticar-se para atrasar a bola para o guardião Ederson. Dois minutos depois, o jogador confirmou o pior cenário e foi o próprio que fez sinal para o banco de suplentes a pedir para ser substituído. Acabou por cair no relvado, até que Samaris ouvisse as últimas indicações do técnico.

Nada que impedisse o jogador de assistir ao fim do encontro com os colegas de equipa no banco e até agradecer aos adeptos presentes o apoio recebido em Guimarães.