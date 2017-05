Fejsa foi chamado à seleção para o encontro com o País de Gales, agendado para o dia 11 de junho, relativo à qualificação para o Mundial. A informação foi avançada pelo próprio selecionador da Sérvia, Slavoljub Muslin, de forma informal, uma vez que a convocatória oficial só será hoje divulgada.

Esta chamada materializa o regresso do médio, de 28 anos, à seleção. Apesar de ter sido chamado no passado mês de março para o encontro com a Geórgia, o jogador acabou por ser dispensado devido a problemas físicos. Aliás, o internacional sérvio até foi dispensado de deslocar-se a Belgrado, após o departamento médico do Benfica ter apresentado os exames médicos.

