Eis a lista de convocados:



Guarda-redes – Ederson e Júlio César;



Defesas - Lisandro, Luisão, Lindelof, Jardel, André Almeida e Nélson Semedo;



Médios – Samaris, André Horta, Carrillo, Zivkovic, Salvio, Pizzi, F. Cervi, Rafa e Danilo;



Avançados – Jonas, Mitroglou e Gonçalo Guedes

O técnico encarnado Rui Vitória convocou 20 jogadores para a receção do Benfica ao Boavista, duelo da 17.ª jornada da Liga NOS, marcado para as 16 horas de sábado. Uma lista de convocados com apenas uma troca relativamente à convocatória do encontro de quarta-feira, da Taça da Liga, com a saída de Yuri Ribeiro.De fora continua o sérvio Ljubomir Fejsa, aparentemente devido a lesão, assim como Eliseu, lateral esquerdo que apontava ao regresso neste encontro com os axadrezados

Autor: Fábio Lima