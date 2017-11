O plantel do Benfica continua a preparar o jogo com o V. Setúbal, relativo à Taça de Portugal, sem Fejsa. Em articulação com a federação sérvia, o médio-defensivo, de 29 anos, recebeu autorização para permanecer mais alguns dias em Belgrado a cumprir tratamento sob a orientação do corpo clínico da sua seleção.O camisa 5 foi convocado para os jogos particulares com a China e a Coreia do Sul, mas acabou por ser dispensado por fadiga muscular. Os responsáveis clínicos do Benfica, após contactarem a federação sérvia, acordaram que o jogador siga junto da família por mais alguns dias sob a condição do cumprimento do plano de reabilitação. O jogador regressa a Lisboa na próxima semana.