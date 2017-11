Fejsa foi dispensado da seleção da Sérvia por motivos físicos. O médio do Benfica apresenta sinais de fadiga muscular e os responsáveis da federação sérvia prescindiram, naturalmente, da sua presença.

O internacional sérvio, de 29 anos, é aguardado amanhã no Seixal para ser reavaliado pelo departamento médico das águias. À partida, a condição física do jogador não inspira grandes preocupações, mas só será possível tirar mais conclusões depois do corpo clínico do clube encarnado analisar os exames já realizados e, eventualmente, realizar uma nova série de testes. Certo, é que para já está em dúvida para o jogo com o V. Setúbal, relativo à Taça, agendado para o dia 18 de novembro.

