O sérvio Fejsa, jogador nuclear no meio-campo do Benfica, efetuou o jogo da Supertaça, com o Vitória de Guimarães (3-1), e os dois jogos das primeiras jornadas, com Sporting de Braga (3-1) e Desportivo de Chaves (1-0), mas lesionou-se de seguida e é baixa desde 15 de agosto.Quanto ao central brasileiro, deixou de ser opção a 26 de agosto, depois de sair lesionado aos 15 minutos no jogo em Vila do Conde, com o Rio Ave (1-1).Para o jogo da primeira jornada do Grupo A da Taça da Liga, o treinador do Benfica fez sair dos convocados Lisandro López, que já falhara o jogo no Bessa devido a febre, e Salvio, que pediu substituição nesse mesmo jogo, com queixas físicas.O Benfica recebe o Sporting de Braga a partir das 21h15, num jogo com arbitragem de Bruno Esteves, da Associação de Futebol de Setúbal.O jogo no Estádio da Luz segue-se a duas derrotas da equipa de Rui Vitória, primeiro em casa com o CSKA Moscovo (2-1), na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, e depois na visita ao Bessa (2-1), na sexta jornada da I Liga.Júlio César e Bruno Varela.André Almeida, Luisão, Jardel, Rúben Dias, Grimaldo e Eliseu.: Fejsa, Samaris, Filipe Augusto, Krovinovic, Pizzi, Cervi, Rafa e Zivkovic.Jonas, Seferovic, Raúl Jiménez e Gabriel.