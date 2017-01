Continuar a ler

Lista de convocados:



Guarda-redes – Ederson e Júlio César;



Defesas – Luisão, Lindelöf, Eliseu, Jardel, André Almeida, Hermes e Nélson Semedo;



Médios – Fejsa, Samaris, Carrillo, Zivkovic, Pizzi, F. Cervi, Rafa e Celis;



Avançados – Raúl Jiménez, Jonas, Mitroglou e Luka Jovic. Ederson e Júlio César;Luisão, Lindelöf, Eliseu, Jardel, André Almeida, Hermes e Nélson Semedo;Fejsa, Samaris, Carrillo, Zivkovic, Pizzi, F. Cervi, Rafa e Celis;Raúl Jiménez, Jonas, Mitroglou e Luka Jovic.

Ljubomir Fejsa e Kostas Mitroglou estão de regresso aos convocados do Benfica, para a deslocação de segunda-feira ao recinto do V. Setúbal (20 horas), para a 19.ª jornada da Liga NOS. O médio e o avançado estão recuperados das respetivas lesões e integram o lote de 21 convocados de Rui Vitória para a partida.De referir que, apesar da chamada do grego, Luka Jovic mantém-se nos eleitos, assim como Celis, que ocupa a mesma posição do médio sérvio. Já Salvio ficou de fora devido a entorse da tibiotársica direita.