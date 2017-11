O Benfica regressou hoje ao trabalho, e Rui Vitória já contou com Fejsa e Chrien, que regressaram das respetivas seleções. Ao final da tarde, Samaris também se apresentou no Seixal para ser reavaliado pelo departamento médico das águias, que o considerou apto para jogar frente ao V. Setúbal, no sábado.A condição física dos médios suscitava algumas dúvidas pois foram poupados nas respetivas seleções. O sérvio, de 29 anos, apresentou-se em Belgrado com sinais de fadiga muscular e nem seguiu viagem para o oriente. O jogador fez tratamento nas instalações da federação sérvia e regressou ontem a Portugal, já totalmente recuperado.O grego , que terminou a partida em Zagreb com queixas na coxa direita, acabou por ser poupado na segunda partida frente aos croatas, em Atenas. O camisola 7, de 28 anos, regressou a Portugal e já recebeu permissão para integrar o treino de hoje sem limitações.