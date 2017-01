Fejsa saiu lesionado frente ao V. Guimarães, fruto de uma contusão na coxa direita, mas apenas hoje a equipa médica do Benfica irá ficar a conhecer a gravidade da lesão, após o médio efetuar exames clínicos para aferir a extensão do problema muscular. O que parece certo é que o jogador sérvio não irá seguir viagem com a equipa que amanhã regressa a Guimarães para defrontar o emblema local, em jogo a contar para a Taça CTT. Essa também não será a principal prioridade de Rui Vitória, cuja maior preocupação será poder contar com o jogador de 28 anos na receção ao Boavista, no próximo sábado, em jogo a contar para o campeonato.

Embora Fejsa saísse de Guimarães sem aparentar grandes dificuldades físicas, o jogador falhou mesmo o treino que as águias efetuaram ontem, de preparação do jogo de amanhã. O que deverá voltar a verificar-se hoje, pois irá marcar presença numa unidade hospitalar para a realização dos exames.

Continuar a ler

O técnico das águias deverá voltar a apostar em Samaris, algo que até nem é novidade nesta competição. Recorde-se que o grego também foi chamado para a partida frente ao Vizela, onde Rui Vitória efetuou muitas mexidas no onze titular. Algo expectável, também, no encontro de amanhã, sendo esta uma delas. Recurso O grego de 27 anos é, normalmente, a segunda opção para o lugar de trinco, embora o técnico também possa utilizar Celis – encontra-se igualmente a recuperar de lesão – ou Danilo, naquela posição.

Autor: Valter Marques