Fejsa voltou a ver o seu nome inscrito no boletim clínico do Benfica . O médio sérvio, habitual titular na equipa de Rui Vitória, contraiu uma lesão no tornozelo esquerdo e falhou a lista de convocados para o encontro de sexta-feira, com o Chaves Além da entorse da tibiotársica de Fejsa, o boletim clínico não traz novidades, sendo que Grimaldo continua em recuperação da cirurgia à parede abdominal. Assim, os dois são os únicos lesionados no plantel das águias.

Autor: Luís Miroto Simões