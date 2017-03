Rui Vitória orienta hoje mais um treino de preparação para a receção ao Belenenses e só depois decidirá se integrará Fejsa na convocatória que será divulgada ao final da tarde. O médio encontra-se na fase final da recuperação de uma entorse na tibiotársica esquerda e ainda está em dúvida.O jogador, de 28 anos, já faz treino integrado com o plantel, mas tendo em conta o histórico de lesões, pretende-se evitar qualquer retrocesso no estado físico do sérvio. Grimaldo, a recuperar da cirurgia à zona abdominal, é baixa certa nas contas de Vitória.