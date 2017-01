Lubjomir Fejsa vai voltar a integrar o boletim clínico, do qual também constaram no último encontro Eliseu e Grimaldo, os dois laterais-esquerdos da equipa, assim como o médio Celis, que ainda se encontra em dúvida para o encontro de amanhã. Se a situação dos defesas parece mais delicado, já o caso do colombiano não parece tão grave. O jogador contraiu um traumatismo no joelho direito que o obrigou a falhar o duelo com o V. Guimarães, embora não se preveja que fique de fora durante muito mais tempo. Numa altura em que o departamento clínico das águias se encontrava mais livre, depois de uma primeira fase da temporada em que não houve mãos a medir.

Quem pode voltar a fazer parte da convocatória é Jiménez, avançado que já se encontra totalmente restabelecido, procurando apenas recuperar os melhores índices físicos.