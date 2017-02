Continuar a ler

De olho na Champions



Ainda que haja dois jogos pelo caminho – Estoril, para a Taça de Portugal, e Feirense, para a Liga –, a prioridade passa por recuperar Fejsa para a viagem a Dortmund, a 8 de março, onde o Benfica defenderá a vantagem da primeira mão, discutindo a presença nos quartos-de-final da Champions.



Para render Fejsa, não faltam alternativas no plantel, ainda que Samaris esteja na linha da frente para entrar no onze, quase um mês depois de ter sido titular pela última vez (Moreirense, 26 de janeiro). André Almeida e Filipe Augusto, que prefere jogar como 8, são outras opções. Ainda que haja dois jogos pelo caminho – Estoril, para a Taça de Portugal, e Feirense, para a Liga –, a prioridade passa por recuperar Fejsa para a viagem a Dortmund, a 8 de março, onde o Benfica defenderá a vantagem da primeira mão, discutindo a presença nos quartos-de-final da Champions.Para render Fejsa, não faltam alternativas no plantel, ainda que Samaris esteja na linha da frente para entrar no onze, quase um mês depois de ter sido titular pela última vez (Moreirense, 26 de janeiro). André Almeida e Filipe Augusto, que prefere jogar como 8, são outras opções.

O sérvio Ljubomir Fejsa fica fora do encontro de hoje do Benfica frente ao Chaves. Uma entorse da tibiotársica esquerda, de acordo com informação veiculada pelos encarnados, através do site, impede o camisola 5 de manter a titularidade, abrindo-se uma vaga no miolo. Samaris é o principal candidato ao lugar.Com 28 jogos realizados em 2016/17, 19 dos quais no campeonato, o internacional sérvio, de 28 anos, é um elemento nuclear na estratégia de Rui Vitória, pelo equilíbrio que confere. O técnico não prescinde dele sempre que está em condições, daí que a sua ausência seja uma ‘baixa’ de peso.

Autores: Nuno Martins e Valter Marques