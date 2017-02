Grande vitoria...incrível atmosfera de ontem ... obrigado por seu apoio extraordinário ... parabéns para o capitão jogou 500 jogos, você é uma inspiração para todos nós @luisao4oficial @luisao04 #carregabenfica#slb#f5#UCL Uma publicação compartilhada por Ljubomir & Suzana Fejsa Mateo (@fejsa5) em Fev 15, 2017 às 10:20 PST

Ainda na ressaca da vitória por 1-0 diante do Borussia Dortmund , o sérvio Ljubomir Fejsa utilizou a sua conta na rede social Instagram para enaltecer o ambiente que se viveu no Estádio da Luz e, também, para felicitar Luisão pelo seu 500.º jogo com a camisola do Benfica O sérvio, recorde-se, foi titular diante dos alemães e ajudou a segurar uma vitória importante nesta primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

Autor: Fábio Lima