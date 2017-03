Fejsa não joga desde a vitória do Benfica em Braga, a 19 de fevereiro, e mantém-se em dúvida para a partida com o Paços de Ferreira. Esta só será desfeita poucas horas antes desse importante embate, apesar de o médio já ter realizado trabalho de campo na última semana. No entanto, acabou por ficar fora da receção ao Belenenses por motivos clínicos.

Segundo a informação divulgada pelo departamento de comunicação do Benfica, o internacional sérvio contraiu uma entorse na tibiotársica esquerda que o levou a falhar as partidas com Chaves, Estoril, Feirense, Borussia Dortmund e Belenenses. Para colmatar a ausência do camisola 5, o treinador apostou em Samaris, que tem cumprido a função de forma satisfatória.

