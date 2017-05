Continuar a ler

Paulo Lopes também quer ser campeão

O guarda-redes Paulo Lopes poderá ser o escolhido de Rui Vitória para defender a baliza encarnada no derradeiro encontro da Liga, no Bessa, diante do Boavista, para também ele juntar mais um título de campeão ao seu palmarés.



O experiente guarda-redes opta por não comentar diretamente a questão, mas deixa no ar a ideia de que gostaria de ter essa oportunidade. "Agora é hora de celebrar o título. Vamos preparar o próximo jogo. Claro que todos gostamos de jogar, mas logo se vê", tentou desvalorizar o experiente guardião, de 38 anos.

Ljubomir Fejsa mostrou-se esta segunda-feira descansado em relação ao futuro, que nas duas próximas temporadas passará pelo emblema da Luz. "Ainda tenho mais dois anos de contrato", recordou o médio sérvio, que participou em todas as temporadas do tetra, tornando-se, por isso, tetracampeão como o Benfica.Algo que o grupo que muito e pelo qual muito lutou. "É incrível. Quando começámos a época, queríamos, lutámos e merecemos o tetra. O meu sucesso é proveniente de todo o grupo e dos treinadores. É bom estar na história deste grande clube", confessou o futebolista, de 28 anos, instantes antes do jantar de comemoração, que reuniu o plantel encarnado num restaurante de Lisboa.

Autores: Valter Marques e Bruno Dias