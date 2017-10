Depois de na sexta-feira ter apontado o dedo ao golo que valeu ao Sporting a vitória sobre o Rio Ave , o Benfica voltou este sábado a recorrer à sua página de Twitter dedicada à imprensa para 'protestar' decisões de arbitragem de um dos rivais. Neste caso o FC Porto, sendo Felipe o jogador alvo da queixa encarnada."Felipe 'Vale Tudo' volta a atacar. Sucedem-se as agressões e a impunidade", podia ler-se no tweet das águias, que anexa um vídeo no qual mostra os lances que, no seu entender, passaram em claro ao árbitro da partida.

Autor: Fábio Lima