O Manchester United soma seis pontos, referentes a duas vitórias, enquanto o Benfica é o último classificado, após derrotas com os russos do CSKA Mosvovo (2-1, em casa) e com os suíços do Basileia (5-0, fora).



O árbitro alemão Felix Zwayer vai dirigir o Benfica-Manchester United jogo que encerra a primeira volta do grupo A da fase de grupos da Liga dos Campeões, marcado para esta quarta-feira, no Estádio da Luz.Zwayer, de 36 anos, estará na quarta-feira no encontro no Estádio da Luz entre o Benfica e o Manchester United, treinado por José Mourinho, em que o campeão português tenta somar os primeiros pontos frente ao United, líder do grupo A.

Autor: Lusa