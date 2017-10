Continuar a ler



"Estamos todos muito preocupados com a situação do Fellain, pois tememos que os ligamentos tenham sido afectados", confessou Martínez no final do jogo no qual não pôde fazer alinhar Romelu Lukaku, outro futebolista do Manchester United, devido também a problemas físicos - e o próprio Fellaini esteve em dúvida, mas devido a um toque sofrido num pé.



A Bélgica, recorde-se, já tinha assegurado o primeiro lugar do Grupo A de qualificação para Mundial'2018. O último jogo tem lugar terça-feira, em casa, diante do Chipre.

O Manchester United desloca-se a casa do Liverpool (8.ª jornada da Premier League) e do Benfica (3.ª jornada do Grupo A da Liga dos Campeões), a 14 e 18 de outubro, respetivamente, para realizar duas partidas importantes na confirmação do excelente arranque de temporada, nas quais não é certo que Pogba possa jogar.Fellaini tinha entrado muito bem no onze para jogar no lugar do internacional francês, com três golos marcados em quatro jogos (um da Liga dos Campeões e três da Premier League).No pior dos cenários, Mourinho fica apenas com Ander Herrera para combinar com Nemanja Matic no centro do meio campo - se forem contabilizados apenas os futebolistas do plantel principal - para as partidas diante de Liverpool e Benfica.