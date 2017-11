Fernando Karanga, avançado brasileiro que representa o CSKA Sofia, está a ser apontado ao Benfica pela imprensa búlgara. Segundo as informações adiantadas pela agência noticiosa 'BTA', os encarnados já terão mesmo apresentado uma proposta de 7 milhões de euros pelo futebolista, de 26 anos, que esta temporada soma 13 golos em 15 jogos pelo emblema do exército.A mesma agência refere ainda que Karanga foi observado pelo departamento de 'scouting' do Benfica nos últimos encontros, sendo que as exibições acabaram por agradar. Nos últimos meses, o nome de Karanga tem sido associado a vários clubes, como WBA, Crystal Palace, Estugarda e Hoffenheim.Formado no Náutico, Fernando Karanga representou ainda, no Brasil, Santa Cruz, Bragantino, Trindade, Boa Esporte e Criciúma, tendo-se transferido para o Jeju United, da Coreia do Sul, em 2015. Depois de uma passagem pelo Paraná, em 2016, ingressou no CSKA Sofia, tendo somado, até hoje, um total de 19 golos em 27 partidas.

Autor: Pedro Ponte