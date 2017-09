Continuar a ler

A PSP deteve sete pessoas, na madrugada desta quarta-feira, cerca da 01h00, nas imediações da TVI, em Queluz de Baixo, segundo avançou a estação televisiva num dos noticiários.Os detidos, identificados como membros da claque do Benfica, estariam a preparar-se para agredir Fernando Madureira, líder dos Super Dragões, que nesse dia foi um dos convidados do programa ‘SOS 24’, transmitido na TVI24 – que contou também com a presença de Paulo Pereira Cristóvão, antigo vice-presidente do Sporting e que já trabalhou na Polícia Judiciária –, para falar sobre o tema ‘violência no futebol’.