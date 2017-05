Fernando Madureira, líder dos Super Dragões, circulou de carro nas imediações do hotel onde o Benfica está em estágio, em Gaia, mas foram poucos os adeptos encarnados que se aperceberam da sua presença. Não só porque Madureira nunca saiu do seu Porsche Panamera, mas porque o trânsito do super dragão aconteceu cerca de uma hora antes da chegada do autocarro do Benfica e no local ainda estavam escassas dezenas de adeptos encarnados.

Meia hora depois de a comitiva encarnada estar tranquilamente instalada no hotel, os motociclos da Brigada de Intervenção Rápida da PSP regressaram ao local na companhia de uma ambulância do INEM, que teve de socorrer um adepto do Benfica devido a incidentes numa rua paralela, onde se registaram algumas quebras de vidros em automóveis.

Autor: Pedro Malacó