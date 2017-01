Continuar a ler

O líder da claque garantiu ainda que não foram os Super Dragões, enquanto entidade, a organizar a deslocação até à Maia - embora admitindo que possam ter sido alguns elementos afetos aos SD a fazê-lo -, deixando também um apelo: "É sempre a prejudicar os mesmos e a beneficiar o mesmo, o Benfica. Apelo a todos para se sentarem e colocarem um ponto final nisto."



Confrontando com as alegadas ameaças de alguns membros dos SD a Soares Dias, Madureira sublinhou que é "amigo" do juiz e que "quando se cruzar com ele pedirá desculpas", caso tenha efetivamente sido um elemento daquela claque a proferir as ameaças.



Vermelho a Danilo



Fernando Madureira deixou duras críticas ao estado da arbitragem nacional na sequência das polémicas envolvendo os encontros de FC Porto e Sporting na Taça CTT. O líder dos Super dragões (SD) foi até ao centro de treinos dos árbitros na Maia depois de ter sido noticiado queameaçado Artur Soares Dias, juiz do próximo encontro dos portistas.Explicando que dragões e leões têm sido prejudicados, aquele que é conhecido como o 'Macaco' referiu que o Benfica tem sido beneficiado e disparou. "Amanhã era bom que Nuno Almeida se recusasse a apitar o Benfica, pois todos sabem que é o chamado Ferrari vermelho. Andamos a brincar com isto. Então para um jogo decisivo como o V. Guimarães-Benfica nomearam o Ferrari vermelho? As pessoas da arbitragem estão a brincar. Têm de pensar no que estão a fazer. É bom que isto acabe", atirou Madureira.